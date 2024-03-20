В Україні очікується зміна погоди: прогноз до кінця тижня

Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні день весіннього рівнодення. Найближчими днями погода готує потепління. Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, 21 березня температура повітря очікується протягом дня в межах +8+12 градусів. 22 березня +10+14 градусів, а 23 березня та 24 березня +12+17 градусів.

У неділю похолоднішає на заході України. У четвер опади ще залишаться у центральній частині України та на півдні, на решті території переважатиме суха погода.

Погода в Києві

У Києві 21 березня опадів не очікується, максимальна температура повітря – до +8+10 градусів. У столиці вихідними, 23 та 24 березня, передбачається чудова весняна погода – буде сухо, багато сонця та +14+16 градусів.

Погода у Львові

У Львові місяцями сонячно, місяцями дощ. Температура повітря вночі +2+4, Вдень +5+8.

Погода в інших містах України

У Дніпрі 21-22 березня буде хмарно, а на вихідні сонячно. Опади не передбачаються. Температура повітря вночі +4+5, а вдень +8+12 градусів.

В Одесі 21 березня дощ. А на вихідні потепління і сонячно. Температура вночі +3+6, вдень +7+10.

Нагадаємо, Український гідрометеорологічний центр попереджав про небезпечні метеорологічні явища сьогодні. Протягом дня туман і можливе порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Створено LIGA.net за інформацією Sinoptik.ua та Український гідрометеорологічний центр.