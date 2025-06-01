Все о 2 июня: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

2 июня / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник сегодня, 2 июня

По новоюлианскому календарю 2 июня церковь чествует святителя Никифора патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового Сучавского, священномученика Пофина епископа Лионского, и пострадавших с ним. Также почитается Киево-Братская икона Божией Матери.

Святитель Никифор был очень образован и был назначен царским советником. Хорошо зная Священное письмо, выступил на Седьмом Вселенском соборе и поддержал православие. Позже святой оставил службу и уединился у Босфора.

Все время проводил в научных работах, посте и молитве. Никифор построил церковь и основал монастырь. Когда к власти пришел император Лев пятый, снова началась иконоборческая ересь. Святого Никифора за отстаивание икон отлучили от церкви и отправили в ссылку. Спустя 13 лет изгнания святой умер.

Святой Иоанн Новый был православным христианином в 14 веке. Однажды он поспорил с капитаном корабля, на котором плыл. Капитан затаил злобу на Иоанна и по прибытии в Белград Босфорский выдал его язычникам. Они схватили Иоанна и попытались отговорить его верить в Христа, а когда не смогли, издевались в течение нескольких дней, а потом убили. Христиане похоронили мученика при местной церкви. Святой Иоанн Новый считается покровителем торгующих.

Лионские мученики пострадали за Христа в римской провинции Лионе. В 177 году начались гонения на христиан императора Марка Аврелия, и именно в этот год погибло много людей. Известно 43 имени мучеников Лионских. Среди них первый епископ Лиона – Пофин, которого особенно чествует римско-католическая церковь.

Киево-Братская икона / Фото: Киев православный

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы "Киево-Братская" начинает свою историю 1654 года в Вышгороде в Борисоглебской церкви. Во время войны между поляками и татарами икона была перенесена в Киево-Братский монастырь. До сих пор икона не сохранилась, но ее копия хранится в монастыре Покрова Божией Матери в Киеве.

Именины и день ангела 2 июня

По новому церковному календарю 2 июня день ангела отмечает Иоанн. Это имя древнееврейского происхождения, в дословном переводе означает "помилованный Богом".

С именинами 2 июня / LIGA.net

Народные традиции и приметы

По народным обычаям на 2 июня есть следующие приметы:

дождь в этот день – к хорошему урожаю;

если летает много воробьев, то скоро придет теплая солнечная погода;

облака вечером предвещают дождь;

роса утром предупреждает о понижении температуры завтра;

пение соловья ночью – к теплой хорошей погоде вскоре.

Что нельзя делать 2 июня

По христианским традициям запрещено спорить, ругаться, обманывать и сердиться. Верующие не отказывают в помощи и делают добрые дела. В народе считается, что нельзя занимать деньги, это до беды. Не стоит ходить в лес и на кладбище.