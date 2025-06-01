Усе про 2 червня: яке свято, день ангела та що не можна робити

2 червня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято сьогодні, 2 червня

За новоюліанським календарем 2 червня церква вшановує святителя Никифора патріарха Константинопольського, великомученика Іоана Нового Сучавського, священномученика Пофина єпископа Ліонського, і тих, що з ним постраждали. Також вшановується Києво-Братська ікона Божої Матері.

Святитель Никифор був дуже освіченим й був призначений царським радником. Добре знаючи Святе письмо, виступив на Сьомому Вселенському соборі й підтримав православ’я. Пізніше святий залишив службу й усамітнився біля Босфору.

Весь час проводив у наукових працях, пості й молитві, а також побудував церкву і заснував монастир. Коли до влади прийшов імператор Лев п’ятий знову розпочалася іконоборча єресь. Святого Никифора за відстоювання ікон відлучили від церкви й відправили у заслання. Через 13 років вигнання святий помер.

Святий Іоан Новий був православним християнином у 14 столітті. Якось він посперечався з капітаном корабля на якому плив. Капітан затаїв злобу на Іоана і по прибутті до Белграда Босфорського видав його язичникам. Вони схопили Іоана й спробували відмовити його вірити у Христа, а коли не змогли, знущалися протягом кількох днів, в потім вбили. Християни поховали мученика при місцевій церкві. Святий Іоан Новий вважається покровителем тих, хто торгує.

Ліонські мученики постраждали за Христа в римській провінції Ліоні. У 177 році розпочалися гоніння на християн імператора Марка Аврелія, і саме в цей рік загинуло багато людей. Відомо 43 імені мучеників Ліонських. Серед них перший єпископ Ліону – Пофін, якого особливо вшановує римо-католицька церква.

Київо-Братська ікона / Фото: Київ православний

Чудотворна ікона Пресвятої Богородиці "Києво-Братська" розпочинає свою історію 1654 року у Вишгороді у Борисоглібській церкві. Під час війни між поляками та татарами ікона була перенесена до Києво-Братського монастиря. До сьогодні ікона не збереглася, але її копія зберігається у монастирі Покрова Божої Матері в Києві.

Іменини та день ангела 2 червня

За новим церковним календарем 2 червня день ангела відзначає Іван. Це ім’я давньоєврейського походження, в дослівному перекладі означає "помилуваний Богом".

З іменинами 2 червня / LIGA.net

Народні традиції та прикмети

За народними звичаями на 2 червня є такі прикмети:

дощ цього дня – до гарного врожаю;

якщо літає багато горобців, то скоро прийде тепла сонячна погода;

хмари увечері віщують дощ;

роса вранці попереджає про зниження температури завтра;

спів соловейка вночі – до теплої хорошої погоди незабаром.

Що не можна робити 2 червня

За християнськими традиціями заборонено сперечатися, лаятися, обманювати та сердитися. Віряни не відмовляють в допомозі та роблять добрі справи. В народі вважається, що не можна позичати гроші, це до біди. Не варто ходити до лісу та на кладовище.