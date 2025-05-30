Все о 31 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Что отмечает церковь 31 мая, кого следует поздравить с днем ангела

31 мая / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 31 мая

По новому церковному календарю 31 мая церковь чествует апостола от семидесяти Ерма и мученика Ермия.

Апостол Ерм от 70 жил в первом веке и был поставлен епископом во Фракийском городе Филиппополе. Сведений о нем сохранилось немного. Вероятно, он является автором книги "Пастырь", принадлежащей к апокалиптическим произведениям. Апостол Павел упоминал Ерма в своем обращении к римлянам. Из этого можно заключить, что он был выдающимся членом христианской общины.

Кто такие апостолы из семидесяти Ученики и последователи Иисуса Христа, следующие после 12 ближайших учеников-апостолов Сына Божьего, называются апостолами из 70. В последние годы своей жизни Иисус расширил круг своих последователей – избрал еще 70 человек, которе должны были проповедовать христианство в разных странах. К их числу относятся также ученики 12 главных апостолов, в частности апостола Павла. Апостолы из числа 70-ти внесли значительный вклад в распространение христианства по всему миру. Ученики и последователи Иисуса Христа, следующие после 12 ближайших учеников-апостолов Сына Божьего, называются апостолами из 70. В последние годы своей жизни Иисус расширил круг своих последователей – избрал еще 70 человек, которе должны были проповедовать христианство в разных странах. К их числу относятся также ученики 12 главных апостолов, в частности апостола Павла. Апостолы из числа 70-ти внесли значительный вклад в распространение христианства по всему миру.

Мученик Ермий жил во втором веке в городе Команы. Святой был схвачен во время гонений христиан. Его подвергли страшным пыткам, но он все равно не отрекся от веры. Император Антонин от гнева сам убил Ермия. Христиане тайно похоронили тело. Как подтверждают свидетельства, у могилы мученика совершались чудотворения и исцеления.

Именины и день ангела 31 мая

По старому, юлианскому календарю, 31 мая день ангела Александры, Кристины, Юлии, Дениса, Павла и Давида.

Александра – имя древнегреческого происхождения, имеющее несколько трактовок: защитница, надежная, отважная.

– имя древнегреческого происхождения, имеющее несколько трактовок: защитница, надежная, отважная. Кристина – латинское имя, переводится как "христианка".

– латинское имя, переводится как "христианка". Юлия – имя, что присуще разным языкам. В переводе с греческого означает "волнистая" или "кучерявая", с латинского – "происходящая из рода Юлиев". А скандинавы Юлиями называли детей, родившихся в июле, потому что июль – July.

– имя, что присуще разным языкам. В переводе с греческого означает "волнистая" или "кучерявая", с латинского – "происходящая из рода Юлиев". А скандинавы Юлиями называли детей, родившихся в июле, потому что июль – July. Имя Денис – происходит из греческой мифологии, посвященное богу виноделия Дионису.

– происходит из греческой мифологии, посвященное богу виноделия Дионису. Павел – имеет еврейское происхождение, переводится "скромный".

– имеет еврейское происхождение, переводится "скромный". Давид – древнееврейское имя, означает "любимый".

Какой день ангела 31 мая / Фото: LIGA.net

Народные традиции и приметы

31 мая в народном календаре сохранились следующие приметы:

солнечный день предвещает богатый урожай хлеба;

если дубы уже пустили листву, урожай будет хорошим;

если на дубах еще мало листьев, то урожай будет плохим в этом году;

ясные звезды на небе – к хорошей погоде в ближайшие дни;

роса с утра предвещает приход жары в ближайшее время.

Что нельзя делать 31 мая

На 31 мая выпадает суббота, поэтому верующие готовятся к воскресенью, убирают жилье, стирают, наводят порядок в хозяйстве. Церковь запрещает ссориться и конфликтовать, употреблять алкоголь, обманывать и сплетничать. В субботу следует подготовиться к посещению церкви и молитве на следующий день.