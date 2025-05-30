Усе про 31 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Що святкує церква 31 травня, кого слід привітати з днем ангела

31 травня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 31 травня

За новим церковним календарем 31 травня церква в Україні вшановує апостола від сімдесяти Єрма та мученика Єрмія.

Апостол Єрм від 70 жив у першому столітті й був поставлений єпископом у Фракійському місті Філіппополі. Відомостей про нього збереглося небагато. Імовірно він є автором книги "Пастир", що належить до апокаліптичних творів. Апостол Павло згадував Єрма у своєму зверненні до римлян. З цього можна зробити висновок, що він був видатним членом християнської громади.

Хто такі апостоли із сімдесяти Учні та послідовники Ісуса Христа, що були наступними після 12 найближчих учнів-апостолів Сина Божого, називаються апостолами із 70. В останні роки свого життя Ісус розширив коло своїх послідовників – обрав ще 70 чоловіків, які мали проповідувати християнство в різних країнах. До них належать також учні 12 головних апостолів, зокрема апостола Павла. Апостоли з числа 70 зробили значний внесок у поширення християнства у всьому світі. Учні та послідовники Ісуса Христа, що були наступними після 12 найближчих учнів-апостолів Сина Божого, називаються апостолами із 70. В останні роки свого життя Ісус розширив коло своїх послідовників – обрав ще 70 чоловіків, які мали проповідувати християнство в різних країнах. До них належать також учні 12 головних апостолів, зокрема апостола Павла. Апостоли з числа 70 зробили значний внесок у поширення християнства у всьому світі.

Мученик Єрмій жив у другому столітті в місті Комани. Святий був схоплений під час гонінь християн. Його піддали страшним тортурам, але він все одно не зрікся віри. Імператор Антонін від гніву власноруч убив Єрмія. Християни таємно поховали тіло. Як підтверджують свідчення, біля могили мученика відбувалися чудотворення та зцілення.

Іменини та день ангела 31 травня

За старим, юліанським календарем, 31 травня день ангела Олександри, Христини, Юлії, Дениса, Павла та Давида.

Олександра - ім’я давньогрецького походження, що має кілька трактувань: захисниця, надійна, відважна.

- ім’я давньогрецького походження, що має кілька трактувань: захисниця, надійна, відважна. Христина - латинське ім’я, що перекладається як "християнка".

- латинське ім’я, що перекладається як "християнка". Юлія - ім’я, що притаманне різним мовам. У перекладі з грецької означає "хвиляста" або "кучерява", з латинської – "та, що походить із роду Юліїв". А скандинави Юліями називали дітей, що народилися в липні, тому що липень – July.

- ім’я, що притаманне різним мовам. У перекладі з грецької означає "хвиляста" або "кучерява", з латинської – "та, що походить із роду Юліїв". А скандинави Юліями називали дітей, що народилися в липні, тому що липень – July. Ім'я Денис - походить із грецької міфології, присвячене богу виноробства Діонісу.

- походить із грецької міфології, присвячене богу виноробства Діонісу. Павло - має єврейське походження, перекладається "скромний".

- має єврейське походження, перекладається "скромний". Давид - давньоєврейське ім’я, означає "коханий" або "улюблений".

Який день ангела 31 травня / Фото: LIGA.net

Народні традиції та прикмети

31 травня в народному календарі збереглись такі прикмети:

сонячний день віщує багатий урожай хліба;

якщо дуби вже пустили листя, урожай буде гарним;

якщо на дубах ще замало листя, то урожай буде поганим цього року;

ясні зорі на небі – до хорошої погоди найближчими днями;

роса зранку віщує прихід спеки найближчим часом.

Що не можна робити 31 травня

На 31 травня випадає субота, тож віряни готуються до неділі, прибирають помешкання, перуть, наводять лад у господарстві. Церква забороняє сваритися та конфліктувати, споживати алкоголь, обманювати та пліткувати. В суботу варто підготуватися до відвідування церкви та молитви наступного дня.