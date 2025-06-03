Все о 4 июня: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник отмечает церковь 4 июня, какие приметы этого дня и что нельзя делать

Праздник 4 июня / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 4 июня

По новому церковному календарю в Украине 4 июня церковь чествует святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана, преподобного Зосимы, епископа Вавилона Египетского, преподобного Додо Давидо-Гареджийского.

Святитель Митрофан занимал константинопольский патриарший престол в период 306-314 годов. Он происходил из императорского рода, отец его тоже был епископом. Умер святитель в 326 году.

Святые мученики Фронтасий, Северин, Севериан и Силан жили в первом веке. Были обречены на мученическую смерть за веру Христа во времена императора Клавдия. Святых схватили за проповедь на территории нынешней Франции. Их вывели за город и после пыток обезглавили.

Преподобный Зосима жил в Малой Азии в шестом веке. В стремлении к уединению пошел на гору Синай. Однажды настоятель монастыря послал его с поручением в Александрию. А там действующий патриарх поставил его епископом Вавилонским. Зосима мудро управлял паствой в Вавилоне до самой старости. Предчувствуя смерть, святитель вернулся на Синай и там скончался.

Святой Зосима и панорама горы Синай / Коллаж: LIGA.net

Преподобный Додо Давидо-Гареджийский пришел в Грузию из Сирии проповедовать христианство в числе 13 сирийских отцов. Святитель вместе со своим учеником Лукианом поселился неподалеку от Тбилиси и возвращал местных в вытесняемое огнепоклонниками христианское вероисповедание. Позже он с учеником перешел в пустынную местность Гареджи. Понемногу у них появились последователи, и тогда Додо основал Давидо-Гареджийскую лавру.

Именины и день ангела 4 июня

По новоюлианскому календарю 4 июня именины празднует Северин. Это имя с латинского языка означает "суровый" или "крепкий".

Какой день ангела 4 июня / Фото: Pixabay

Народные традиции и приметы

На 4 июня в народе распространены следующие приметы:

если с утра чувствуется духота, то скоро пойдет дождь;

если в этот день пошел дождь, то будет идти несколько дней;

роса утром предсказывает хороший урожай;

радуга к обеду сообщает о дожде;

северный ветер предупреждает о похолодании в ближайшее время.

Что нельзя делать 4 июня

В этот день нельзя спорить, обижаться, обманывать и сплетничать. Не желательно купаться в водоемах и возиться в земле. В народе верили, что это призовет беду. Запрещено употреблять алкоголь.