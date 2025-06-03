Усе про 4 червня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято відзначає церква 4 червня, які прикмети цього дня та що не можна робити

Свято 4 червня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 4 червня

За новим церковним календарем в Україні 4 червня церква вшановує святителя Митрофана, патріарха Константинопольського, мучеників Фронтасія, Северина, Северіана і Силана, преподобного Зосими, єпископа Вавилона Єгипетського, преподобного Додо Давидо-Гареджийського.

Святитель Митрофан посідав константинопольський патріарший престол із 306 до 314 року. Він походив з імператорського роду, батько його також був єпископом. Помер святитель у 326 році.

Святі мученики Фронтасій, Северин, Северіан і Силан жили у першому столітті. Були приречені на мученицьку смерть за віру Христа за часів імператора Клавдія. Святих схопили за проповідування на території нинішньої Франції. Святих вивели за місто та після тортур обезголовили.

Преподобний Зосима жив у Малій Азії у шостому столітті. В прагненні до усамітнення пішов на гору Синай. Якось настоятель монастиря послав його із дорученням в Александрію. А там чинний патріарх поставив його єпископом Вавилонським. Зосима мудро керував паствою у Вавилоні до самої старості. Передчуваючи смерть, святитель повернувся на Синай і там помер.

Святий Зосима і панорама гори Синай / Колаж: LIGA.net

Преподобний Додо Давидо-Гареджийський прийшов до Грузії із Сирії проповідувати християнство серед 13 отців сирійських. Святитель разом зі своїм учнем Лукіаном оселився неподалік Тбілісі й навертав місцевих у християнське віросповідання, що витіснялося вогнепоклонниками. Пізніше він з учнем перейшов у пустельну місцевість Гареджи. Потроху в них з’явилися послідовники, й тоді Додо заснував Давидо-Гареджийську лавру.

Іменини та день ангела 4 червня

За новоюліанським календарем 4 червня іменини святкує Северин. Це ім’я походить із латинської мови й означає "суворий" або "міцний".

Який день ангела 4 червня / Фото: Pixabay

Народні традиції та прикмети

На 4 червня в народі поширені такі прикмети:

якщо зранку відчувається духота, то скоро піде дощ;

якщо цього дня пішов дощ, то йтиме кілька днів;

роса зранку віщує гарний урожай;

веселка до обіду повідомляє про дощ;

північний вітер попереджає про похолодання найближчим часом.

Що не можна робити 4 червня

Цього дня не можна сперечатися, ображатися, обманювати та пліткувати. Не бажано купатися у водоймах та поратися у землі. В народі вірили, що це прикличе біду. Заборонено вживати алкоголь.