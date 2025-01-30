Все о дне 31 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 31 января
По новоюлианскому календарю 31 января церковь отмечает день Бессребреников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее — Феодотии, Феокисты и Евдоксии; а также день Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского.
Бессребрениками в христианстве называют тех людей, которые отказались от богатства ради веры. Чаще так называли врачей, отличившихся бескорыстием и лечивших людей бесплатно.
Таким врачом был и Кир Александрийский, он — ревностный христианин, лечил людей, а также помогал исцелить душу. Когда начались гонения христиан во времена Диоклетиана, Кир ушел жить в пустыню в затворничестве. Там его нашел Иоанн и стал его учеником.
Вместе они пошли поддержать арестованных христиан – Афанасию и ее дочерей: Феодотию, Феокисту и Евдоксию. За это и их арестовали. Все они были подвергнуты пыткам и казнены за то, что не отреклись от веры в Христа.
Никита Затворник был киевлянином, жившим в XI веке. Он решил посвятить свою жизнь Богу и пошел в Киево-Печерский монастырь вести монашескую жизнь. Позже был назначен епископом в Новгороде. При своем епископстве возвел несколько храмов в Новгороде.
Именины и день ангела 31 января
По новому церковному календарю свои именины празднуют Никита, Иван, Афанасий, Клавдий и Виктор.
Международные праздники
- Всемирный день ювелира
31 января отмечается Всемирный день ювелира, он призван отметить кропотливую работу этих мастеров. Создание ювелирных изделий – искусство, совершенствующееся уже тысячи лет. Ведь профессия ювелира считается одной из самых древних.
Сегодня создание украшений требует художественного мастерства, математического конструирования и сочетания современных технологий. В профессиональной среде ювелиров к празднику устраивают новые экспозиции и вечеринки. Ювелиры поздравляют друг друга и представляют новые коллекции.
Народные традиции и приметы в этот день
Праздник Никиты имеет и народные традиции. Наши предки считали святого Никиту защитником от пожара. Поэтому приметы и обряды связаны именно с огнем.
- Обязательно следует убирать в доме – это хороший знак к счастью.
- Если пламя в печи красного цвета – придут морозы.
- Если огонь в печи трещит – будут хорошие новости.
Что нельзя делать 31 января
- Нельзя ссориться в день Никиты, потому что ссора перерастет в большой конфликт.
- Нельзя оставить квартиру неубранной.
Считалось обязательным в этот день помолиться Никите — попросить благополучие для дома и защиту от пожара.