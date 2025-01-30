Все о дне 31 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

31 января церковь чествует Бессребреников. Кем они были и почему христиане их почитают?

Какой праздник 31 января (Фото: Pixabay / KHphotography)

Какой церковный праздник завтра, 31 января

По новоюлианскому календарю 31 января церковь отмечает день Бессребреников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее — Феодотии, Феокисты и Евдоксии; а также день Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского.

Бессребрениками в христианстве называют тех людей, которые отказались от богатства ради веры. Чаще так называли врачей, отличившихся бескорыстием и лечивших людей бесплатно.

Таким врачом был и Кир Александрийский, он — ревностный христианин, лечил людей, а также помогал исцелить душу. Когда начались гонения христиан во времена Диоклетиана, Кир ушел жить в пустыню в затворничестве. Там его нашел Иоанн и стал его учеником.

Вместе они пошли поддержать арестованных христиан – Афанасию и ее дочерей: Феодотию, Феокисту и Евдоксию. За это и их арестовали. Все они были подвергнуты пыткам и казнены за то, что не отреклись от веры в Христа.

Никита Затворник был киевлянином, жившим в XI веке. Он решил посвятить свою жизнь Богу и пошел в Киево-Печерский монастырь вести монашескую жизнь. Позже был назначен епископом в Новгороде. При своем епископстве возвел несколько храмов в Новгороде.

Именины и день ангела 31 января

По новому церковному календарю свои именины празднуют Никита, Иван, Афанасий, Клавдий и Виктор.

Какой день ангела 31 января (Фото: Pixabay / Couleur)

Международные праздники

Всемирный день ювелира

31 января отмечается Всемирный день ювелира, он призван отметить кропотливую работу этих мастеров. Создание ювелирных изделий – искусство, совершенствующееся уже тысячи лет. Ведь профессия ювелира считается одной из самых древних.

Сегодня создание украшений требует художественного мастерства, математического конструирования и сочетания современных технологий. В профессиональной среде ювелиров к празднику устраивают новые экспозиции и вечеринки. Ювелиры поздравляют друг друга и представляют новые коллекции.

Народные традиции и приметы в этот день

Праздник Никиты имеет и народные традиции. Наши предки считали святого Никиту защитником от пожара. Поэтому приметы и обряды связаны именно с огнем.

Обязательно следует убирать в доме – это хороший знак к счастью.

Если пламя в печи красного цвета – придут морозы.

Если огонь в печи трещит – будут хорошие новости.

Что нельзя делать 31 января

Нельзя ссориться в день Никиты, потому что ссора перерастет в большой конфликт.

Нельзя оставить квартиру неубранной.

Считалось обязательным в этот день помолиться Никите — попросить благополучие для дома и защиту от пожара.