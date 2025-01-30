Усе про день 31 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

31 січня церква вшановує Безсрібників. Ким вони були та чому християни їх шанують?

Яке свято 31 січня (Фото: Pixabay / KHphotography)

Яке церковне свято завтра, 31 січня

За новоюліанським календарем 31 січня церква відзначає день Безсрібників Кира та Іоана і з ними мучениці Афанасії та дочок її — Феодотії, Феокисти і Євдоксії; а також день Микити, затворника Києво-Печерського, єпископа Новгородського.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Безсрібниками в християнстві називають тих людей, що відмовилися від багатства заради віри. Найчастіше так називали лікарів, що відзначилися безкорисливістю й лікували людей безоплатно.

Таким лікарем був і Кир Александрійський — ревний християнин, який лікував людей, а також допомагав зцілити душу. Коли почалися гоніння християн за часів Діоклетіана, Кир пішов жити у пустелю в самітництві. Там його знайшов Іоан та став його учнем.

Разом вони пішли підтримати заарештованих християн – Афанасію та її дочок: Феодотію, Феокисту та Євдоксію. За це і їх заарештували. Всі вони були піддані тортурам та страчені за те, що не відреклися від віри у Христа.

Микита Затворник був киянином, він жив в XI столітті. Він вирішив присвятити своє життя Богу і пішов у Києво-Печерський монастир вести чернече життя. Пізніше був призначений єпископом в Новгороді. За свого єпископства звів кілька храмів у Новгороді.

Іменини та день ангела 31 січня

За новим церковним календарем 31 січня свої іменини святкують Микита, Іван, Афанасій, Клавдій та Віктор.

Який день ангела 31 січня (Фото: Pixabay / Couleur)

Міжнародні свята

Всесвітній день ювеліра

31 січня відзначається Всесвітній день ювеліра, він покликаний вшанувати кропітку роботу цих майстрів. Створення ювелірних виробів – мистецтво, що вдосконалюється вже тисячі років. Адже професія ювеліра вважається однією з найдавніших.

Сьогодні створення прикрас вимагає художньої майстерності, математичного конструювання та поєднання сучасних технологій. У професійному середовищі ювелірів до свята влаштовують нові експозиції та вечірки. Ювеліри вітають один одного та представляють нові колекції.

Народні традиції та прикмети у цей день

Свято Микити має і народні традиції. Наші пращури вважали святого Микиту захисником від пожежі. Тому прикмети та обряди пов’язані саме з вогнем.

Обов’язково слід поприбирати в помешканні – це добрий знак на щастя.

Якщо полум’я в печі червоного кольору – прийдуть морози.

Якщо вогонь у печі тріскотить – будуть хороші новини.

Що не можна робити 31 січня

Не можна сваритися у день Микити, бо сварка переросте у великий конфлікт.

Не можна лишити помешкання неприбраним.

Вважалося обов’язковим цього дня помолитися Микиті — попросити про добробут оселі та захист від пожежі.