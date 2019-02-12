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12.02.2019, 14:06

10 фейков Кремля: в Киеве презентовали книгу о пропаганде РФ

10 фейков Кремля: в Киеве презентовали книгу о пропаганде РФ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Замминистра информполитики представил свою книгу о "фабрике фейков" Кремля и темах, которыми спекулирует РФ

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В Киеве сегодня презентовали "Белую книгу специальных информационных операций против Украины 2014-2018", передает Укринформ.

Автор - заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

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Книга, по его словам, - хрестоматия спецопераций последних лет, описание "фабрики фейков" (автор ее условно назвал "Kremliwood").

"Фейки, ложь не были придуманы в 2014 году, это все сопровождает человеческую деятельность тысячелетиями. Но только в последнее время, только по активности Кремля это было преобразовано в многомиллиардную индустрию", - отметил Золотухин.

В книге описано 10 фейковых тем: : "Карманный ИГИЛ", "Преступления ВСУ и Минские договоренности", "Рейс МН-17: от Карлоса - до российского "Бука", "Невидимые подразделения западных стран в Украине", "Бой за ЕС", "Крымская информационная война", "В поисках украинского оружия", "Международные суды и ложь Кремля", "Украина - Failed state" и "Шизофрения оккупанта: между Зоряном и Шкиряком".

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Теги: Россия, кремль, фейки
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