В МинВОТ объяснили фейки РФ о "возможной химатаке" ВСУ в Донбассе

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РФ распространяла слухи о якобы готовящемся военными силами Украины химтеракте в Донбассе чтобы отвести внимание от работ, которые проводились на концерне Стирол в Горловке Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба министерства по временно оккупированным территориям.

В ведомстве сообщили, что после захвата украинских предприятий в Донбассе, пророссийские боевики делали громкие заявления о "новом импульсе" для их развития, но Стирол до сих пор не работает.

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Также на предприятии хранится большое количество аммиака, который, в случае утечки, может серьезно угрожать здоровью местного населения.

В 2013 году на Стироле уже имела место авария, в результате которой погибли шесть человек и еще больше 20 серьезно пострадали.

"Сейчас мы готовим обращение к правоохранительным органам, которые могут нам помочь выяснить, что так происходит на самом деле", - говорит глава МинВОТ Вадим Черныш.

Кроме того, по его словам, министерство будет обращаться и в международные инстанции для адекватной оценки происходящего на концерне Стирол.

Ранее ГУР Украины сообщало о готовящейся химатаке РФ в Донбассе: в этих целях Россия провела в медиа кампанию по распространению фейков о якобы подготовке ВСУ теракта с использованием химикатов.

Министр обороны Украины Степан Полторак также заявил, что "планы" ВСУ по "химатаке" в Донбассе - не более чем провокация.