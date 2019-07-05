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05.07.2019, 14:50

10-метровый Иисус и авиашоу. Самая странная агитация к выборам

10-метровый Иисус и авиашоу. Самая странная агитация к выборам - Фото
Статуя Иисуса, установленная в честь Агроном сервиса (фото - Facebook / Александра Зотова)

Комитет избирателей Украины зафиксировал самую "абсурдную" предвыборную агитацию в регионах

В Комитете избирателей Украины проанализировали самые странные, на их взгляд, способы предвыборной агитации. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

В поселке Козовая Тернопольской области "при содействии" депутата Ивана Чайковского открыли десятиметровую статую Иисуса Христа. На ней написано, что памятник открыт к 20-летию компании Агроном сервис, которую возглавляет кандидат.

В Бореславском районе Херсонской области уже полгода устанавливают таблички с номерами домов и именем кандидата Игоря Колихаева.

В Днепре во время празднования Дня Конституции провели авиашоу, во время которого парашютист выпрыгнул с флагом партии Слуга народа.

Также в городе от имени благотворительной программы кандидата Геннадия Гуфмана в микрорайонах регулярно проводят так называемые дворовые кинопоказы, на которые привозят необходимую технику. 

Досрочные парламентские выборы пройдут 21 июля.

Ранее в Киеве открыли "музей избирательного трэша". 

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Теги: выборы, агитация
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