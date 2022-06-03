100 дней полномасштабной войны. Украинские силы уничтожили еще 100 оккупантов – потери РФ
Украинские военные вчера уничтожили 100 российских оккупантов. К 100-му дню полномасштабной войны армия РФ потеряла 30 950 военных, передает Генштаб ВСУ.
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Вчера наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении. С 24 февраля по 3 июня армия потеряла в Украине:
личного состава – около 30 950 (+100) человек ликвидировано,
танков ‒ 1367 (+4),
боевых бронированных машин ‒ 3366 (+12),
артиллерийских систем – 661 (+14),
РСЗО – 207 (0),
средств ПВО – 95 (0),
самолетов – 210 (0),
вертолетов – 175 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 535 (+14),
крылатых ракет – 121 (+1),
кораблей / катеров – 13 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2329 (+4),
спецтехники – 51 (0).
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