130 млн франков: Швейцария начала процедуру конфискации активов окружения Януковича

Правительство Швейцарии запустило процедуру административной конфискации активов окружения бывшего президента Виктора Януковича на общую сумму 130 млн швейцарских франков. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ со ссылкой на официальное сообщение властей Швейцарии.

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Предназначенные для конфискацию активы были заморожены после Революции Достоинства в феврале 2014 года. НАБУ отмечает, что в отношении ряда лиц, которым принадлежали активы, проводились досудебные расследования, в том числе некоторые совместно с компетентными органами Швейцарии.

Федеральное правительство Швейцарии начало рассматривать дела по конфискации согласно Закону об иностранных незаконных активах (FIAA) после начала полномасштабной агрессии России против Украины. По итогам рассмотрений общая сумма активов, подлежащих конфискации, превысила 130 млн швейцарских франков.

Как сообщает правительство Швейцарии, активы будут оставаться замороженными до принятия окончательного решения по их конфискации системой административной юстиции Швейцарии. Любое имущество, которое будет таким образом конфисковано, будет возвращено народу Украины в соответствии с международным соглашением.

В январе министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что для конфискации российских активов нужно будет менять законодательство, а перед этим – провести референдум.

15 февраля министерство юстиции Швейцарии заявило о невозможности конфискации частных российских активов в пользу Украины, так как это будет нарушать действующее законодательство страны.

Сергій Бережний

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