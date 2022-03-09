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15 лет за мародерство, вплоть до пожизненного за госизмену. Зеленский подписал ряд законов

09.03.2022, 16:00
15 лет за мародерство, вплоть до пожизненного за госизмену. Зеленский подписал ряд законов - Фото
Владимир Зеленский (скриншот)

Президент Владимир Зеленский подписал законы, которые усиливают ответственность за преступления против национальной безопасности во время военного положения. Об этом сообщает информационное управление Верховной Рады.

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  • Изменения в Уголовный кодекс №2113-IX. В санкциях статей 111 (госизмена) и 113 (диверсия) устанавливается максимальное наказание в условиях военного положения: 15 лет или пожизненное лишение свободы с обязательной конфискацией имущества.
  • Изменения в Уголовный кодекс для усиления ответственности за мародерство №2117-IX. За кражу, грабеж, разбой, вымогательство, присвоение чужого имущества – от 5 до 15 лет лишения свободы, за мародерство на поле боя – от 5 до 10 лет.
  • Закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины №2114-IX. Устанавливает порядок выдачи и возврата огнестрельного оружия и боеприпасов в военное время. Гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против оккупантов. Граждане могут участвовать в сдерживании вооруженной агрессии России, используя собственное оружие и боевые припасы.

Эти законы были приняты Верховной Радой 3 марта 2022 года.

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Валерия Кондратова
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