15 лет за мародерство, вплоть до пожизненного за госизмену. Зеленский подписал ряд законов

Президент Владимир Зеленский подписал законы, которые усиливают ответственность за преступления против национальной безопасности во время военного положения. Об этом сообщает информационное управление Верховной Рады.

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Изменения в Уголовный кодекс №2113-IX. В санкциях статей 111 (госизмена) и 113 (диверсия) устанавливается максимальное наказание в условиях военного положения: 15 лет или пожизненное лишение свободы с обязательной конфискацией имущества.

Изменения в Уголовный кодекс для усиления ответственности за мародерство №2117-IX. За кражу, грабеж, разбой, вымогательство, присвоение чужого имущества – от 5 до 15 лет лишения свободы, за мародерство на поле боя – от 5 до 10 лет.

Закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины №2114-IX. Устанавливает порядок выдачи и возврата огнестрельного оружия и боеприпасов в военное время. Гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против оккупантов. Граждане могут участвовать в сдерживании вооруженной агрессии России, используя собственное оружие и боевые припасы.

Эти законы были приняты Верховной Радой 3 марта 2022 года.

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Валерия Кондратова

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