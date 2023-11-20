1,7 млрд грн на телемарафон в 2024-м. Вице-спикер Рады: Не все на каналы, надо разобраться

В Госбюджете на 2024 год на национальный телемарафон "Единые новости" Верховная Рада заложила около 2 млрд грн. Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил в интервью LIGA.net, что не все из этих средств пойдет на каналы. Говорит, "надо разобраться".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналист спросил Корниенко, зачем на телемарафон выделили 1,7 млрд грн.

"Пока существует такой формат как телемарафон, который существует благодаря поддержке государства, мы должны его финансировать. Я думаю, что нужно разобраться с этими 2 млрд – как они будут распределяться, потому что это не все напрямую на каналы, есть какое-то производство, иновещание", – ответил Корниенко.

По его мнению, во время войны все же нужно иметь "единую точку новостей".

Вице-спикер Рады привел в пример апрель 2022 года, когда украинцы массово смотрели или слушали именно телемарафон.

"Тогда это была единственная точка поставки информации. Мы же понимаем, что ситуация может меняться, надо сохранять эту возможность иметь, где сказать что-то важное людям. Со стороны государства у нас нет другого формата", – отметил он.

15 сентября 2023 года Кабмин утвердил проект госбюджета на 2024 год. Общий объем расходов – 3 трлн 108 млрд грн.

На деятельность канала "Рада" и создание телесериалов заложили 1,7 млрд грн.

Читайте также: Украина потратила на оборону 1,25 трлн грн бюджетных средств с начала года – Минфин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.