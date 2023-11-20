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1,7 млрд грн на телемарафон у 2024 році. Віцеспікер Ради: Не все піде на канали, треба розібратися

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20.11.2023, 08:55
1,7 млрд грн на телемарафон у 2024 році. Віцеспікер Ради: Не все піде на канали, треба розібратися - Фото
Олександр Корнієнко (Скриншот з інтерв'ю LIGA.net)

У Держбюджеті на 2024 рік на національний телемарафон "Єдині новини" Верховна Рада заклала маже 2 млрд грн. Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявив в інтерв'ю LIGA.net, що не все з цих коштів піде на канали. Каже, "треба розібратися".

Журналіст запитав у Корнієнка, навіщо на телемарафон виділили 1,7 млрд грн.

"Поки існує такий формат як телемарафон, який існує завдяки підтримці держави, ми маємо його фінансувати. Я думаю, що треба розібратися з цими 2 млрд – як вони будуть розподілятися, бо це не все напряму на канали, є якесь виробництво, іномовлення", – відповів Корнієнко.

На його думку, під час війни все ж таки треба мати "єдину точку новин". 

Віцеспікер Ради навів у приклад квітень 2022 року, коли українці масово дивилися або слухали саме телемарафон.

"Тоді це була єдина точка постачання інформації. Ми ж розуміємо, що ситуація може мінятися, треба зберігати цю можливість мати, де сказати щось важливе людям. З боку держави у нас немає іншого формату", – зазначив він.

  • 15 вересня 2023 року Кабмін затвердив проєкт держбюджету на 2024 рік. Загальний обсяг видатків — 3 трлн 108 млрд грн.
  • На діяльність каналу "Рада" та створення телесеріалів заклали 1,7 млрд грн.

Читайте також: Україна витратила на оборону 1,25 трлн грн бюджетних коштів із початку року — Мінфін

Мілана Головань
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війнаДержбюджетОлександр Корнієнко﻿телемарафонЄдині новини
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