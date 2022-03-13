UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

$200 млн помощи от США пойдут на противотанковые и противовоздушные средства – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2022, 08:28
$200 млн помощи от США пойдут на противотанковые и противовоздушные средства – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (Фото - EPA)

Только что выделенные $200 млн помощи США пойдут на противотанковые и противовоздушные средства для ВСУ. Об этом сказано в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена на сайте Госдепа. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Блинкен сообщил, что он "немедленно санкционировал" выделение до $200 миллионов в качестве дополнительной военной помощи для Украины.

"Этот пакет будет включать дальнейшую оборонительную помощь, чтобы помочь Украине справиться с бронетанковыми, воздушными и другими угрозами, с которыми она сталкивается", – сказано в заявлении.

Блинкен также выразил поддержку ВСУ и всем гражданам Украины, которые "с большим мастерством, железной волей и неизменным мужеством защищают свою страну", и подчеркнул, что США продолжат оказывать нашей стране гуманитарную помощь. 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 