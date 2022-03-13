$200 млн помощи от США пойдут на противотанковые и противовоздушные средства – Блинкен

Только что выделенные $200 млн помощи США пойдут на противотанковые и противовоздушные средства для ВСУ. Об этом сказано в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена на сайте Госдепа.

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Блинкен сообщил, что он "немедленно санкционировал" выделение до $200 миллионов в качестве дополнительной военной помощи для Украины.



"Этот пакет будет включать дальнейшую оборонительную помощь, чтобы помочь Украине справиться с бронетанковыми, воздушными и другими угрозами, с которыми она сталкивается", – сказано в заявлении.

Блинкен также выразил поддержку ВСУ и всем гражданам Украины, которые "с большим мастерством, железной волей и неизменным мужеством защищают свою страну", и подчеркнул, что США продолжат оказывать нашей стране гуманитарную помощь.

Сергей Бережной

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