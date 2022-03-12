Байден поручил выделить $200 млн на военную помощь Украине
12.03.2022, 18:22
Джо Байден (фото — EPA)
Президент США Джо Байден распорядился выделить $200 млн на военную помощь Украине. Об этом сообщается в его меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома.
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Выделенные $200 млн пойдут на закупку оружия для Украины, обеспечение воинской службы, образования и обучения, отмечает The Washington Post.
Ранее обе палаты Конгресса США поддержали выделение Украине $13,6 млрд помощи.
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