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Сенат США поддержал выделение $13,6 млрд для помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 06:40

Сенат США поддержал законопроект о выделении Украине помощи в размере $13,6 млрд, сообщает CNN

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Верхняя законодательная палата США проголосовала за закон о государственном финансировании на сумму $1,5 триллиона, который включает помощь Украине в размере $13,6 млрд. 

Пакет чрезвычайной помощи предусматривает выделение $4 млрд на помощь беженцам и увеличивает полномочия президента по передаче Украине и другим союзным странам оборонной техники на сумму до $3 млрд.

Законопроект также включает положения о применении санкций против России.

Законопроект, который прошел через Конгресс США 9 марта, сегодня был поддержан 68 американскими сенаторами, против голосовал 31 человек. Теперь законопроект должен быть отправлен на подпись президенту Джо Байдену.

Сергей Бережной
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