Сенат США поддержал выделение $13,6 млрд для помощи Украине
Сенат США поддержал законопроект о выделении Украине помощи в размере $13,6 млрд, сообщает CNN.
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Верхняя законодательная палата США проголосовала за закон о государственном финансировании на сумму $1,5 триллиона, который включает помощь Украине в размере $13,6 млрд.
Пакет чрезвычайной помощи предусматривает выделение $4 млрд на помощь беженцам и увеличивает полномочия президента по передаче Украине и другим союзным странам оборонной техники на сумму до $3 млрд.
Законопроект также включает положения о применении санкций против России.
Законопроект, который прошел через Конгресс США 9 марта, сегодня был поддержан 68 американскими сенаторами, против голосовал 31 человек. Теперь законопроект должен быть отправлен на подпись президенту Джо Байдену.
- 8 марта Байден призвал Конгресс США принять пакет на предоставление Украине поддержки на $12 млрд. Также Байден объявил эмбарго на импорт нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России за вторжение РФ в Украину. Также правительство запретило гражданам США инвестиции в энергетический сектор РФ.
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