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2000 квартир на область. На Банковой к январю-февралю обещают переселенцам временное жилье

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 10:21
2000 квартир на область. На Банковой к январю-февралю обещают переселенцам временное жилье - Фото
Кирилл Тимошенко (фото - пресс-служба Офиса президента)

В Офисе президента планируют, что к январю-февралю 2023 года для переселенцев будет построено до 2000 квартир временного жилья в каждой из 16 областей. План разработан совместно с "несколькими известными архитектурными бюро", пишет в Telegram заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

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Согласно плану и документации, предусмотрено возведение пятиэтажных жилых домов "в течение пяти-шести месяцев".

"Стоимость со всей мебелью и оборудованием составит около $7000 за квадратный метр (это опечатка: неделей ранее речь шла о $700. — Прим. ред.)", – добавил чиновник.

По его словам, после деоккупации территорий и восстановления там разрушенного жилья люди, которые получат место в анонсированных пятиэтажках, смогут вернуться в свои дома, а квартиры в соцжилье  передаду твоенным, медикам и работникам полиции.

Читайте также: С жильем для переселенцев придется подождать. На его выкуп или строительство нет денег

Евгений Пилипенко
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война беженцы строительство переселенцы восстановление разрушения жилье Кирилл Тимошенко
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