2000 квартир на область. На Банковой к январю-февралю обещают переселенцам временное жилье
В Офисе президента планируют, что к январю-февралю 2023 года для переселенцев будет построено до 2000 квартир временного жилья в каждой из 16 областей. План разработан совместно с "несколькими известными архитектурными бюро", пишет в Telegram заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Согласно плану и документации, предусмотрено возведение пятиэтажных жилых домов "в течение пяти-шести месяцев".
"Стоимость со всей мебелью и оборудованием составит около $7000 за квадратный метр (это опечатка: неделей ранее речь шла о $700. — Прим. ред.)", – добавил чиновник.
По его словам, после деоккупации территорий и восстановления там разрушенного жилья люди, которые получат место в анонсированных пятиэтажках, смогут вернуться в свои дома, а квартиры в соцжилье передаду твоенным, медикам и работникам полиции.
- После 24 февраля 60% внутренних переселенцев остались без работы, а 35% вынуждены жить на сумму, не превышающую 5000 грн в месяц.
- Правительство прогнозирует новую волну внутренних переселенцев осенью.
- Кабинет министров на заседании 2 августа утвердил условия льготной ипотеки под 3%. Ее условия опубликованы в постановлении №856.
Читайте также: С жильем для переселенцев придется подождать. На его выкуп или строительство нет денег
Комментарии