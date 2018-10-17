"2015 год повторяется". Филарет и Макарий поспорили из-за собора

Предстоятель УАПЦ Макарий

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Предстоятель УАПЦ Макарий рассказал, что говорил с главой УПЦ КП Филаретом по поводу объединительного собора, но единой позиции у них нет

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У предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария возникли разногласия с предстоятелем УПЦ Киевского патриархата Филаретом относительно объединительного собора. Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK.

Макарий настаивает, что собор надо проводить тогда, когда будет статут и название единой церкви, а пока ничего этого нет.

"Нет статуса или модели, какая будет, строй патриарший или митрополичий. С чем идти на собор?", - сказал Макарий, отметив, что название будущей церкви никто не обсуждает и ее якобы готовит Вселенский патриарх.

Предстоятель УАПЦ рассказал, что говорил с патриархом Филаретом 14 октября перед молитвой на Софийской площади и возникли споры по ряду вопросов.

По словам Макария, глава УПЦ КП сказал, что делать новый статут не будут, а заявил, что возьмут статут церкви Киевского патриархата и вместо обсуждения названия церкви предложил присоединиться к той, которая есть. Также Филарет якобы отказался вести дискуссии о модели будущей церкви и "со злобой" ответил, что будет патриаршая.

"15-й год повторяется", - заявил Макарий, имея ввиду сорванный процесс объединения УАПЦ и УПЦ КП в 2015 году, когда между представителями двух церквей возникли разногласия.

В Киевской епархии УПЦ КП уже заявили, что наиболее вероятным местом проведения объединительного собора считают собор святой Софии в Киеве.

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Задачей собора будет утвердить решение о церковном единстве и выбрать предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ. Он от имени церкви получит томос об автокефалии.