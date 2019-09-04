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22% считают, что украинцы дают взятки по своей инициативе - опрос

22% считают, что украинцы дают взятки по своей инициативе - опрос - Фото
Взятка (фото - Pixabay) Фото: Pixabay
04.09.2019, 18:26

8,8% украинцев ответили, что за последний год они или их родственники давали взятку за получение административных услуг

22% украинцев считают, что их сограждане дают взятки потому, что считают это "нормой жизни", 19% ответили, что от украинцев вымогают взятки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июле фондом Демократические инициативы совместно с Центром Разумкова.

8,8% опрошенных ответили, что за последний год они или их родственники давали взятку за получение административных услуг. В декабре 2014 года таких было 10,7%.

19,5% отказались отвечать на этот вопрос.

Согласно опросу, треть украинцев считают, что люди дают взятки потому, что "так проще и легче решить их проблемы". Пятая часть респондентов считают, что взятки – "это уже норма нашей жизни".

Исходя из комментария директора Деминициатив Ирины Бекешкиной, это означает, что 22% считают, что украинцы дают взятки по своей инициативе. 

"И причем то, что фиксируем мы, социологи, - очень часто взятки даются инициативно. Когда мы спрашивали, почему люди дают взятки, например, 25% считают, что это уже норма нашей жизни. Поэтому с этим явлением надо бороться, но надо еще бороться в мозгах наших людей", - отметила Бекешкина, передает Укринформ.

В 2013 году аналогичный опрос показал, что взятки давали 10,8%. При ответе на вопрос, почему люди это делают, 35% выбрало вариант "потому что так людям проще и легче решить их проблемы", 26,3% - "потому что это уже норма нашей жизни", 19,4% - "люди дают взятку, потому что с них ее требуют".

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коррупция взятка опрос
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