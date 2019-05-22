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22.05.2019, 13:23

27 судей ОАСК не явились на экзамен по квалификации

27 судей ОАСК не явились на экзамен по квалификации - Фото
Окружной админсуд (фото - facebook.com/OACK)

Экзамен проводился повторно. Из 30 судей пришли только трое

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27 судей Окружного админсуда Киева не явились для сдачи экзамена на оценивание квалификации в Высшую квалификационную комиссию судей. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

Вызваны были 30 судей. Из них пришли, соответственно, только трое.

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В ВККС напоминают, что 17 апреля этого года на экзамен не пришли 34 судьи ОАСК, указав причиной "временную нетрудоспособность". Экзамен перенесли на сегодня.

На оценивании ВККС проверяет квалификацию судей местных и апелляционных судов и соответствие занимаемой должности.

20 мая Высшая квалификационная комиссия судей заявила, что около 20 человек "спортивной внешности" окружили по периметру и заблокировали вход в здание ВКСС. Заседание комиссии было сорвано.

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Теги: судебная реформа, экзамен, ВККС, окружной суд
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