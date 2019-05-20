ВККС заявила, что неизвестные сорвали их заседание

Фото: пресс-служба ВККС

Сегодня с утра около 20 человек "спортивной внешности" окружили по периметру и заблокировали вход в здание Высшей квалификационной комиссии судей. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ВККС.

Часть сотрудников ведомства не смогли зайти в здание.

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Фото: пресс-служба ВККС

"Таким образом, сегодня работа ВККСУ в пленарном составе заблокирована, проведение квалификационного оценивания сорвано", - сказано в сообщении.

Уточняется, что неизвестные назвались "общественными активистами", но отказались назвать общественную организацию или предъявить документы.

ВККС сообщила об инциденте в полицию.

15 мая Окружной административный суд Киева (ОАСК) запретил исполнять полномочия члена Высшей квалификационной комиссии судей главе ВККС Сергею Козьякову. Также суд прекратил полномочия еще одного члена комиссии – Станислава Щотки. В ВККС с таким решением не согласны.