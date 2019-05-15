Прекращение полномочий главы ВККС: в Комиссии не согласны

Сергей Козьяков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Высшая квалификационная комиссия судей считает, что срок полномочий председателя комиссии Сергея Козьякова и его заместителя Станислава Щотки не закончился, как это решил Окружной админсуд Киева. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

Ранее сегодня суд прекратил полномочия Козьякова и Щотки, потому что у них якобы закончился срок пребывания в должности члена ВККС. В комиссии считают, что это не так, и представили в качестве доказательств соответствующие документы.

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"Имеющиеся в Комиссии документы свидетельствуют о другом. Комиссия публикует решение Окружного административного суда города Киева от 25 марта 2019 №640/2620/19, Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 25 апреля 2019 №9901/66/19, научно-правовой вывод Национальной академии правовых наук Украины, вывод Национального университета Киево-Могилянская академия и объяснения субъектов избрания/назначения членов ВККСУ, а именно: Государственной судебной администрации Украины и Совета адвокатов Украины", - говорится в сообщении.

Как стало известно недавно, из 37 судей ОАСК 30 человек не явились на обязательное квалификационное оценивание в ВККС, предоставив справки о болезни.

После этого Совет судей Украины заявил о готовности осуществить мониторинговый визит в Окружной админсуд Киева для выяснения вопросов, связанных с обеспечением нормальной работы этого судебного учреждения.

Глава ОАСК Павел Вовк, комментируя скандал, заявил, что сомневается в объективности квалификационного оценивания, которое должны пройти его подчиненные в ВККС.