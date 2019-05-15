Окружной админсуд Киева прекратил полномочия главы ВККС

Сергей Козьяков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Окружной административный суд Киева (ОАСК) запретил исполнять полномочия члена Высшей квалификационной комиссии судей главе ВККС Сергею Козьякову. Также суд прекратил полномочия еще одного члена комиссии – Станислава Щотки. Об этом сообщает пресс-служба суда.

ОАСК принял решение удовлетворить иски, которые поступили от Сергея Остапца и Александра Кротюка.

Реклама

Суд решил запретить Козьякову выполнять полномочия члена ВККС.

Также ОАСК обязал назначить Остапца членом ВККС в связи с прекращением полномочий заместителя главы ВККС Станислава Щотки.

"Основанием для принятия таких решений было, в том числе, установление судом обстоятельств истечения определенного законом срока полномочий Сергея Козьякова и Станислава Щотки как членов ВККС Украины", - говорится в заявлении.

Постановления суда подлежат немедленному исполнению независимо от обжалования.

Как стало известно недавно, из 37 судей ОАСК 30 человек не явились на обязательное квалификационное оценивание в ВККС, предоставив справки о болезни.

После этого Совет судей Украины заявил о готовности осуществить мониторинговый визит в Окружной админсуд Киева для выяснения вопросов, связанных с обеспечением нормальной работы этого судебного учреждения.

Глава ОАСК Павел Вовк, комментируя скандал, заявил, что сомневается в объективности квалификационного оценивания, которое должны пройти его подчиненные в ВККС.