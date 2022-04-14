3 млн грн украденных пенсий, ликвидация оккупантов, расстрел Z-авто: ситуация в Мелитополе
Во временно оккупированном Мелитополе россияне украли из почтового отделения 3 млн грн украинских пенсий и субсидий. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации.
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Гендиректор Укрпочшты Игорь Смелянский тоже сообщил о похищении оккупантами денег, предназначенных для пенсий и субсидий, отметив, что Укрпошта продолжит делать все возможное, чтобы украинцы получили свои выплаты. Отдельно он обратился к российским оккупантам, призвав их воевать с армией на поле боя, а не с пенсионерами, если они считают себя солдатами, а не мародерами.
В Запорожской ОВА напомнили о данных украинской разведки о ликвидации неизвестными патриотами 70 оккупантов в Мелитополе. Также ОВА сообщает, что в Мелитополе был расстрелян автомобиль с буквой Z, после чего россияне усилили контроль на своих блокпостах.
В ОВА рассказали и о других преступлениях россиян на временно оккупированных территориях.
Так, российские военные продолжают угонять транспортные средства. К примеру, у жителя Полог угнали два грузовика с прицепом.
В Энергодаре оккупанты ищут доверчивых горожан, которые за вознаграждение сдадут им оружие. Свои призывы россияне иллюстрируют собственным оружием, выдавая его за "добровольно сданные" автоматы и патроны.
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