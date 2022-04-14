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3 млн грн украденных пенсий, ликвидация оккупантов, расстрел Z-авто: ситуация в Мелитополе

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 10:21
3 млн грн украденных пенсий, ликвидация оккупантов, расстрел Z-авто: ситуация в Мелитополе - Фото
Митинг в Мелитополе (Скриншот из видео)

Во временно оккупированном Мелитополе россияне украли из почтового отделения 3 млн грн украинских пенсий и субсидий. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

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Гендиректор Укрпочшты Игорь Смелянский тоже сообщил о похищении оккупантами денег, предназначенных для пенсий и субсидий, отметив, что Укрпошта продолжит делать все возможное, чтобы украинцы получили свои выплаты. Отдельно он обратился к российским оккупантам, призвав их воевать с армией на поле боя, а не с пенсионерами, если они считают себя солдатами, а не мародерами.

В Запорожской ОВА напомнили о данных украинской разведки о ликвидации неизвестными патриотами 70 оккупантов в Мелитополе. Также ОВА сообщает, что в Мелитополе был расстрелян автомобиль с буквой Z, после чего россияне усилили контроль на своих блокпостах.

В ОВА рассказали и о других преступлениях россиян на временно оккупированных территориях.

Так, российские военные продолжают угонять транспортные средства. К примеру, у жителя Полог угнали два грузовика с прицепом.

В Энергодаре оккупанты ищут доверчивых горожан, которые за вознаграждение сдадут им оружие. Свои призывы россияне иллюстрируют собственным оружием, выдавая его за "добровольно сданные" автоматы и патроны.

Читайте также: В Мелитополе оккупанты массово задерживают бизнесменов и заставляют платить "компенсации"

Оксана Житнюк
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война субсидии Запорожье пенсии мелитополь
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