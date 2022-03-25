30-е сутки войны. ВСУ ведут оборонительные операции на всех направлениях, РФ несет потери

Начались 30-е сутки войны России против Украины. Украинские военнослужащие продолжают оборонительную операцию на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях, оккупанты несут потери как в живой силе, так и в военной технике, сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Войска РФ продолжают вести боевые действия, сознательно нарушая нормы международного гуманитарного права и правила ведения войны, отметили в Генштабе.

Силы ООС не допускают прорыва оккупантов на Донецком, Слобожанском и части Таврического направлений. За предыдущие сутки украинские воины отбили девять вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и девять артиллерийских систем. Потери оккупантов на этом направлении за сутки составили около 200 человек. Сбито два самолета и два беспилотника оккупантов.

Всего за сутки воздушные Силы ВСУ уничтожили шесть воздушных целей врага: самолет, БПЛА и четыре крылатые ракеты. Украинская авиация патрулировала воздушное пространство, истребители прикрывали войска и объекты, а ударная авиация оказывала огневое воздействие по колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплениям войск россиян.

На Волыни главные усилия сил обороны сосредотачиваются на прикрытии государственной границы.

На Северщине продолжается ведение оборонной операции, ВСУ удерживают Чернигов и сдерживают продвижение противника в направлении Киева.

Группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления оккупантов, наносит огневые поражения и удерживает рубежи обороны.

На юге продолжается ведение оборонительной операции в определенной операционной зоне, проводится стабилизационная операция, а также выполняются задачи территориальной обороны.

Читайте также: Украинские войска десятый раз ударили по армии РФ в Чернобаевке – видео

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.