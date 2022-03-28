33-й день войны. Количество ликвидированных российских военных достигло 17 000 – Генштаб
За 32 дня войны против Украины российские войска потеряли 586 танков, 123 самолета, 127 вертолетов. Количество ликвидированных российских военных уже достигло 17 000, сообщает Генштаб ВСУ.
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Общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 28 марта ориентировочно составили:
→ личного состава – около 17 000 человек;
→ танков – 586;
→ боевых бронированных машин ‒ 1694;
→ артиллерийских систем – 302;
→ РСЗО – 95;
→ средств ПВО – 54;
→ самолетов – 123;
→ вертолетов – 127;
→ автомобильной техники – 1150;
→ кораблей/катеров – семь;
→ цистерн с ГСМ – 73;
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 66;
→ специальной техники – 21;
→ пусковых установок ОТРК – четыре.
В Генштабе уточнили, что данные о потерях российских оккупантов уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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