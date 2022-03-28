33-й день войны. Количество ликвидированных российских военных достигло 17 000 – Генштаб

За 32 дня войны против Украины российские войска потеряли 586 танков, 123 самолета, 127 вертолетов. Количество ликвидированных российских военных уже достигло 17 000, сообщает Генштаб ВСУ.

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Общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 28 марта ориентировочно составили:

→ личного состава – около 17 000 человек;

→ танков – 586;

→ боевых бронированных машин ‒ 1694;

→ артиллерийских систем – 302;

→ РСЗО – 95;

→ средств ПВО – 54;

→ самолетов – 123;

→ вертолетов – 127;

→ автомобильной техники – 1150;

→ кораблей/катеров – семь;

→ цистерн с ГСМ – 73;

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 66;

→ специальной техники – ​​21;

→ пусковых установок ОТРК – четыре.

В Генштабе уточнили, что данные о потерях российских оккупантов уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Оксана Житнюк

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