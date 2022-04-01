37-й день полномасштабной войны, бои у Чернигова. Что происходило в областях за сутки

В части областей этой ночью было относительно спокойно. В их числе и Киевская.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской, Запорожской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

Ситуация в регионах по состоянию на 8:00 1 апреля:

Киевская область – несколько воздушных тревог по всей области.

Враг продолжает частичный отвод подразделений с севера области. Макаров, Ирпень – контролируются ВСУ. Инфраструктура разрушена, территория заминирована. Идет операция по зачисткам.

Черниговская область – бои возле города.

Вчера освобождены несколько сел вблизи Чернигова, в киевском направлении. Интенсивность обстрелов города за сутки снизилась.

Донецкая – широких наступательных действий со стороны противника не было, а обстрелы по всей линии столкновения продолжаются.

За сутки среди гражданских – семь погибших, в том числе один ребенок, и 22 раненых, среди которых четверо детей.

Самые сильные обстрелы и разрушения: Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Угледар. По Марьинке с утра – штурм пехоты, наши отбивают атаки. Утром обстрелы окрестностей Новолуганского.

Мариуполь – без изменений: заблокирован, но борется. Ни один гуманитарный груз в город на зашел – россияне не пускают.

Луганская – мощные обстрелы Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Кременной. Повреждены 20 объектов, в том числе девять многоквартирных и девять частных жилых домов, объекты инфраструктуры.

От огня россиян погибли два человека в Северодонецке. Пострадали жители Лисичанска и Тошковки. Спасены из пламени четыре человека.

Без газоснабжения – 32 населенных пункта, из них 28 – полностью и 5 частично.

Харьковская – интенсивность обстрелов увеличилась, вечером ракета попала в центральную часть города. По предварительным данным, жертв нет.

Продолжаются обстрелы жилых районов. По области продолжаются бои на Изюмском направлении. Из населенных пунктов района эвакуируют людей, за вчера – 2500.

Николаевская – ночью были обстрелы Николаевского района.

На других территориях ночь относительно спокойная. Продолжаются поисково-спасательные работы после ракетного удара в Николаеве.

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Херсонская – продолжаются взрывы и выстрелы.

На границе с Николаевской и Днепропетровской областями за последние сутки велись боевые действия. Местные жители сообщают об уничтоженной инфраструктуре, жилых домах. Эти районы находятся на грани гуманитарной катастрофы.

Катерина Амеліна

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