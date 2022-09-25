400 выведенных из строя россиян за сутки, четыре самолета, 10 беспилотников – потери врага
На 25 сентября ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 56 700 военнослужащих. За сутки ВСУ сбили четыре самолета и 10 беспилотников, вывели из строя 13 танков и 25 бронемашин врага, а также уничтожили семь артиллерийских систем, пишет Генштаб.
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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 25 сентября:
личного состава — около 56 700 человек (+400 за прошедшие сутки);
танков — 2275 единиц (+13);
боевых бронированных машин — 4832 (+25);
артиллерийских систем — 1368 (+7);
РСЗО — 328 (+1);
средств ПВО — 171 (+1);
самолетов — 259 (+4);
вертолетов — 220 (0);
автотехники и автоцистерн — 3701 (+20);
кораблей/катеров — 15 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 966 (+10);
спецтехники — 130 (+4);
крылатых ракет — 241 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
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