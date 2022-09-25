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Россияне атаковали в районе Соледара, но были отброшены силами ВСУ – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2022, 08:31
Россияне атаковали в районе Соледара, но были отброшены силами ВСУ – Генштаб - Фото
Фото - Генеральний штаб ЗСУ

24 сентября российские оккупанты пытались атаковать позиции Вооруженных Сил Украины в районе Соледара, но были отброшены. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке по итогам прошедших суток.

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Подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах Соледара, Выемки, Курдюмовки, Зайцева, Новомихайловки и Первомайского.

Авиация Сил обороны нанесла 26 ударов – подтверждено поражение 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и шести позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили, в частности, пять пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника, три позиции зенитных ракетных комплексов, три системы ракетных войск и артиллерии, среди них "Ураган", и два склада с боеприпасами. Потери уточняются.

За минувшие сутки российские захватчики нанесли семь ракетных и 22 авиационных удара, совершили более 67 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Читайте также: ВСУ поразили скопление росгвардии в Херсоне и ударили по двум системам ПВО врага – ОК "Юг"

Наталія Медведєва
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Генштаб ВСУ война потери сводка
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