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ВСУ поразили скопление росгвардии в Херсоне и ударили по двум системам ПВО врага – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2022, 06:29
ВСУ поразили скопление росгвардии в Херсоне и ударили по двум системам ПВО врага – ОК
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

На южнобужском направлении Вооруженные Силы Украины нанесли авиаудары по системам противовоздушной обороны российских оккупантов и поразили место расположения росгвардии в Херсоне. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в сводке по итогам 24 сентября.

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Авиация Воздушных сил ВСУ нанесла пять ударов по двум вражеским системам ПВО в Херсонском и Каховском районах и по трем районам сосредоточения вооружения и техники в Бериславском районе.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 266 огневых задач. 

Украинские войска усилили огневой контроль в районе Каховской ГЭС, где оккупанты пытаются налаживать переправы.

Уничтожены на три пункта управления вражескими подразделениями вдоль линии фронта, поражено место расположения росгвардии в Херсоне, подавлен опорный пункт противника в районе Давыдова Брода.

По подтвержденным данным, потери оккупантов за сутки составили: 57 военных и 30 единиц техники, среди которых две гаубицы "Мста-Б" и одна 122 мм, самоходная артустановка "Гвоздика" и самоходная гаубица "Акация", реактивная система залпового огня "Град", две командно-штабные машины и 19 единиц другой автобронетехники.

Уничтожено два беспилотника-разведчика типа "Орлан-10" в Бериславском районе Херсонской области и в Баштанском районе Николаевской области. В Николаевском районе сбит дрон-камикадзе "Шахид-136".

Уничтожено три склада вражеских боеприпасов в Баштанском районе Николаевской области, в Херсонском и Бериславском – в Херсонской области.

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Наталія Медведєва
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