Российский Ка-52 попал под украинский Stinger – видео с дрона-разведчика

Бойцы 92-й Отдельной механизированной бригады на Слобожанском направлении сбили вертолет Ка-52 из ПЗРК Stinger.

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На опубликованном в сети видео с дрона-разведчика видно, как ударный вертолет падает после попадания ракеты и взрывается.

Как сообщается, пилоты успели катапультироваться.

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Сергій Бережний

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