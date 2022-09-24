UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российский Ка-52 попал под украинский Stinger – видео с дрона-разведчика

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2022, 23:22
Российский Ка-52 попал под украинский Stinger – видео с дрона-разведчика - Фото
Ка-52 (иллюстративное фото)

Бойцы 92-й Отдельной механизированной бригады на Слобожанском направлении сбили вертолет Ка-52 из ПЗРК Stinger.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На опубликованном в сети видео с дрона-разведчика видно, как ударный вертолет падает после попадания ракеты и взрывается.

Как сообщается, пилоты успели катапультироваться.

Смотрите также: Десантники сбили Су-25 и Су-30, а бойцы ССО – Су-34 – видео

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вертолет ка-52 stinger
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 