24 сентября военнослужащие подразделения ПВО 25 Отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины сбили два российских самолета – бронированный штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-30.

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На видео зафиксирован момент, когда уже поврежденный Су-30 маневрирует, чтобы сбить пламя.

Также Силы специальных операций сообщили, что их бойцы с помощью ПЗРК "Игла" сбили всепогодный истребитель Су-34.

За сутки 23 сентября силы ПВО Украины уничтожили девять воздушных целей, в том числе штурмовик Су-25.

Сергій Бережний

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