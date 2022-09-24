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Десантники сбили Су-25 и Су-30, а бойцы ССО – Су-34 – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2022, 20:22
Фото – скриншот из видео
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24 сентября военнослужащие подразделения ПВО 25 Отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины сбили два российских самолета – бронированный штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-30.

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На видео зафиксирован момент, когда уже поврежденный Су-30 маневрирует, чтобы сбить пламя. 

Также Силы специальных операций сообщили, что их бойцы с помощью ПЗРК "Игла" сбили всепогодный истребитель Су-34.

Сергій Бережний
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война штурмовик су-30 Су-34
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