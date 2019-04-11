41% голосов Зеленского - не за него, а против Порошенко: опрос

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Голосуя во втором туре президентских выборов за Владимира Зеленского, 41% его избирателей проголосует не него, как кандидата, а против действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 5 по 10 апреля соцгруппой Рейтинг.

Из числа тех, кто проголосует за Зеленского, 57% голосов - за его личность. 1% опрошенных симпатиков кандидата не смогли ответить на этот вопрос.

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Среди всех опрошенных украинцев, 66% уверены, что отданные за Зеленского голоса - это голоса против существующей системы. 20% респондентов думают, что люди голосуют скорее за самого Зеленского.

"Если треть голосов Петра Порошенко, это голос против Путина, а не за Петра Порошенко. То, что бы ни говорил Петр Поршенко, то это голос против Путина. Если абсолютное большинство украинцев хотят перемен и голосуют за изменения в любом исполнении, то они будут голосовать независимо от того, что скажет Зеленский на дебатах", - отметил директор соцгруппы Рейтинг Алексей Антипович.

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Сегодня, 11 апреля, соцгруппа Рейтинг представила результаты опроса 3000 респондентов, проведенного с 5 по 10 апреля, согласно которому, среди тех, кто намерен голосовать во втором туре выборов и уже определился, результат был бы следующим: 71,4% - за Зеленского и 28,6% - за Порошенко. Другие социологические компании свои опросы пока не представляли.