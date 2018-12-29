45,5% украинцев поддерживают вступление в НАТО - опрос

Украина НАТО

45,5% украинцев заявили, что готовы поддержать вступление Украины в НАТО на референдуме. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Социс.

29,4% респондентов высказались против, 8,5% респондентов сказали, что не придут на референдум, 16,6% - затруднились ответить.

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58,3% украинцев намерены проголосовать на референдуме за вступление Украины в Европейский союз. 21,6% опршенных не поддержали бы такой шаг, 8,1% не принимали бы участия в референдуме. 12,0% респондентов не смогли ответить на вопрос.

Фото: socis.kiev.ua

44,7% убеждены, что Украина должна выбрать свой путь развития, при этом опираясь на свои ресурсы. 42,8% украинцев считают, что Украине нужно решительно двигаться в направлении Европы и Запада.

8% опрошенных сказали, что Украина должна более решительно двигаться в направлении РФ и востока. 4,6% не ответили на вопрос.

Опрос проводился 8-18 декабря 2018 года, было опрошено 2 тыс респондентов методом стандартизированного интервью по месту жительства респондентов.