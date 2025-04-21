63 бригада разместила вакансию тату-мастера. Позже объяснила зачем

В бригаде отметили, что в первую очередь вакансия для ветеранов и пригодных для службы только в тылу

Татуировка (Иллюстративное фото: ЕРА/David Toro)

63 отдельная механизированная бригада разместила вакансию тату-мастера "для бытового обслуживания личного состава". В пресс-службе объяснили, что это делается для улучшения условий для военных.

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Кроме тату-мастера, 63 ОМБр ищет парикмахеров и массажистов. В бригаде отметили, что в первую очередь эти вакансии для ветеранов и пригодных для службы только в тылу.

"Это уже не первый шаг 63 бригады для улучшения условий для военных. В прошлом году мы открыли стоматологический кабинет и запустили фабрику по пошиву амуниции, чтобы экипировать наших воинов максимально", – говорится в сообщении.

17 апреля на сайте по поиску работы появилась вакансия от 63 ОМБр "Тату-мастер, военнослужащий". В описании обязанностей указано, что специалист будет обслуживать личный состав бригады, планировать рабочий график и записи на татуировки. Зарплату обещают от 50 000 грн до 120 000 грн.