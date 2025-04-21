63 бригада розмістила вакансію тату-майстра, пізніше пояснила навіщо
Татуювання (Ілюстративне фото: ЕРА/David Toro)

63 окрема механізована бригада розмістила вакансію тату-майстра "для побутового обслуговування особового складу". У пресслужбі пояснили, що це робиться задля покращення умов для військових.

Окрім тату-майстра, 63 ОМБр шукає перукарів і масажистів. У бригаді зазначили, що у першу чергу ці вакансії — для ветеранів і придатних для служби лише в тилу. 

"Це вже не перший крок 63 бригади задля покращення умов для військових. Минулого року ми відкрили стоматологічний кабінет і запустили фабрику з пошиття амуніції, щоб екіпірувати наших воїнів максимально", – йдеться у повідомленні.

17 квітня на сайті з пошуку роботи з'явилася вакансія від 63 ОМБр "Тату-майстер, військовослужбовець". В описі обов'язків зазначено, що фахівець має обслуговувати особовий склад бригади, планувати робочий графік та записи на татуювання. Зарплатню обіцяють від 50 000 грн до 120 000 грн.

63 бригада розмістила вакансію тату-майстра, пізніше пояснила навіщо
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