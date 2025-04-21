63 бригада розмістила вакансію тату-майстра, пізніше пояснила навіщо

У бригаді зазначили, що у першу чергу вакансія — для ветеранів і придатних для служби лише в тилу

Татуювання (Ілюстративне фото: ЕРА/David Toro)

63 окрема механізована бригада розмістила вакансію тату-майстра "для побутового обслуговування особового складу". У пресслужбі пояснили, що це робиться задля покращення умов для військових.

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Окрім тату-майстра, 63 ОМБр шукає перукарів і масажистів. У бригаді зазначили, що у першу чергу ці вакансії — для ветеранів і придатних для служби лише в тилу.

"Це вже не перший крок 63 бригади задля покращення умов для військових. Минулого року ми відкрили стоматологічний кабінет і запустили фабрику з пошиття амуніції, щоб екіпірувати наших воїнів максимально", – йдеться у повідомленні.

17 квітня на сайті з пошуку роботи з'явилася вакансія від 63 ОМБр "Тату-майстер, військовослужбовець". В описі обов'язків зазначено, що фахівець має обслуговувати особовий склад бригади, планувати робочий графік та записи на татуювання. Зарплатню обіцяють від 50 000 грн до 120 000 грн.