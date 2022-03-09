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80% американцев поддерживают энергетическое эмбарго России – опрос

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 05:29
80% американцев поддерживают энергетическое эмбарго России – опрос - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

80% американцев поддерживают запрет импорта в США нефти и газа из России, несмотря на подорожание из-за этих санкций топлива. Об этом свидетельствуют данные опроса Ipsos, передает Reuters.

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Около 80% американцев – сторонники демократов и республиканцев – считают, что нельзя покупать энергоносители у России во время войны, даже если это приведет к росту цен на бензин.

Опрос проводился 7 и 8 марта. Его результаты остались практически неизменными в сравнении с результатами прошлой недели, хоть цены на бензин в США и выросли до рекордных $4,17 за галлон.

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Марк Сировой
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