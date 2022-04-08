80% некоторых подразделений оккупантов отказываются продолжать воевать — Генштаб ВСУ

Более 80% личного состава некоторых подразделений российской армии, задействованных в войне против Украины, не желают участвовать в дальнейших боевых действиях. Об этом сообщается в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 8 апреля.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным Генштаба, командиры воинских частей оккупантов запретили увольнение военнослужащих, у которых закончились сроки контрактов, до окончания "специальной военной операции".

Продолжается подготовка врага к наступлению на востоке Украины. Он наращивает группировку на Донецком и Таврическом направлениях.

Оккупанты не оставляют попыток наступательных действий в направлении населенных пунктов Попасная и Северодонецк. Безуспешно.

На Южнобужском направлении враг вел боевые действия в районе населенного пункта Александровка, пытаясь нанести огневое поражение подразделениям ВСУ. Цель не достигнута.

На Слобожанском направлении противник продолжает блокировать Харьков, производит обстрелы жилых кварталов с использованием артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня и минометов большого калибра.

Оккупанты полностью вывели подразделения своих войск с территории Сумской области в РФ.

На временно занятых территориях враг продолжает грабить жилища местных жителей, угонять автомобили и задерживать украинцев.

Оккупационные власти в ОРДО получили указание от российских кураторов вернуть домой выехавших в январе-феврале в РФ местных жителей.

Силы обороны Украины успешно отражают атаки противника по всем направлениям, наносят врагу потери и готовы к любым изменениям оперативной обстановки, отметили в Генштабе.

Читайте также: Подразделение спецназа РФ с опытом Сирии отказалось дальше штурмовать Мариуполь: документ

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.