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Подразделение спецназа РФ с опытом Сирии отказалось дальше штурмовать Мариуполь: документ

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 18:04
Подразделение спецназа РФ с опытом Сирии отказалось дальше штурмовать Мариуполь: документ - Фото
Убитые россиянами жители Мариуполя (фото - полк "Азов")

Подразделение российского спецназа с опытом боевых действий в Сирии в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма города-героя Мариуполя. Об этом со ссылкой на документ с пункта отбора на контрактную службу в Екатеринбурге пишет Главное управление разведки.

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Разведчики уточняют, что в боях против ВСУ с 2 по 4 апреля это подразделение потеряло около 30 военнослужащих, а остальные "решили не испытывать судьбу".

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ГУР пишет со ссылкой на екатеринбургский рекрутинговый центр, что даже на беседу о возможности подписания контракта согласилось менее 1% военнообязанных в запасе: "Из 397 кандидатов только два дали согласие на собеседование. Отказались 52, не вышли на связь 203, работа по 140 кандидатам ведется".

СПРАВКА. Мариуполь больше месяца находится в блокаде, которую устроили городу-герою российские захватчики. Россияне буквально ровняют город с землей. Погибли не менее 5000 мирных жителей. Полк "Азов" и другие подразделения Сил обороны Украины героически удерживают позиции, прося военно-политическое командования Украины сделать, что возможно, для деблокады города. Оккупанты тем временем собирают тела убитых мариупольцев, чтобы использовать это для постановочных видео и фото на пропаганду. В Мариуполе российские мобильные крематории сжигают тела местных жителей.
Евгений Пилипенко
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война разведка гур мариуполь
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