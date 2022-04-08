Подразделение спецназа РФ с опытом Сирии отказалось дальше штурмовать Мариуполь: документ

Подразделение российского спецназа с опытом боевых действий в Сирии в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма города-героя Мариуполя. Об этом со ссылкой на документ с пункта отбора на контрактную службу в Екатеринбурге пишет Главное управление разведки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Разведчики уточняют, что в боях против ВСУ с 2 по 4 апреля это подразделение потеряло около 30 военнослужащих, а остальные "решили не испытывать судьбу".

Читайте также: "Это трагедия для нас". Песков признал, что Россия понесла "значительные потери" в Украине

ГУР пишет со ссылкой на екатеринбургский рекрутинговый центр, что даже на беседу о возможности подписания контракта согласилось менее 1% военнообязанных в запасе: "Из 397 кандидатов только два дали согласие на собеседование. Отказались 52, не вышли на связь 203, работа по 140 кандидатам ведется".

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.