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Бомбы на детскую больницу и драмтеатр: за месяц в Мариуполе погибли 5000 человек – мэр

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06.04.2022, 21:05
Бомбы на детскую больницу и драмтеатр: за месяц в Мариуполе погибли 5000 человек – мэр - Фото
Фото – полк "Азов"

За месяц блокады в Мариуполе погибли 5000 человек, примерно 210 из них – дети. Такие предварительные оценки озвучил мэр города Вадим Бойченко, передает пресс-служба горсовета.

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Он сообщил, что российские оккупанты сбросили несколько сверхмощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1, в результате чего заживо сгорели почти 50 человек.

Также мэр напомнил, как оккупанты разбомбили Драматический театр, где к тому времени от обстрелов скрывалось более 900 человек.

"Это всего несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполя", – подчеркнул Бойченко.

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Оксана Житнюк
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война мариуполь вадим бойченко
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