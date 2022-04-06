Бомбы на детскую больницу и драмтеатр: за месяц в Мариуполе погибли 5000 человек – мэр

За месяц блокады в Мариуполе погибли 5000 человек, примерно 210 из них – дети. Такие предварительные оценки озвучил мэр города Вадим Бойченко, передает пресс-служба горсовета.

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Он сообщил, что российские оккупанты сбросили несколько сверхмощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1, в результате чего заживо сгорели почти 50 человек.

Также мэр напомнил, как оккупанты разбомбили Драматический театр, где к тому времени от обстрелов скрывалось более 900 человек.

"Это всего несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполя", – подчеркнул Бойченко.

Ранее мэр Мариуполя сообщил, что в городе уничтожено 90% инфраструктуры, остаются в нем 130 000 жителей.

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Оксана Житнюк

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