Бомбы на детскую больницу и драмтеатр: за месяц в Мариуполе погибли 5000 человек – мэр
За месяц блокады в Мариуполе погибли 5000 человек, примерно 210 из них – дети. Такие предварительные оценки озвучил мэр города Вадим Бойченко, передает пресс-служба горсовета.
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Он сообщил, что российские оккупанты сбросили несколько сверхмощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1, в результате чего заживо сгорели почти 50 человек.
Также мэр напомнил, как оккупанты разбомбили Драматический театр, где к тому времени от обстрелов скрывалось более 900 человек.
"Это всего несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполя", – подчеркнул Бойченко.
- Ранее мэр Мариуполя сообщил, что в городе уничтожено 90% инфраструктуры, остаются в нем 130 000 жителей.
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