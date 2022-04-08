Россияне забирают убитых мариупольцев, чтобы использовать тела для пропаганды – Зеленский

Российские оккупанты в Мариуполе собирают тела убитых ими горожан, чтобы использовать для своей пропаганды. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 7 апреля – 43-го дня войны.

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"Поступает все больше информации о том, что российские пропагандисты готовят, так сказать, зеркальный ответ на шок всех нормальных людей от увиденного в Буче. Собираются показать жертвы в Мариуполе, будто это не российские военные их убили, а якобы украинские защитники города. Для этого оккупанты собирают трупы на улицах, вывозят их. И могут использовать где-нибудь в других местах в соответствии с разработанными пропагандистскими сценариями", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что использование убитых людей как декорации, как пропагандистский реквизит – отдельное военное преступление, за которое для каждого из пропагандистов будет ответственность.

6 апреля стало известно, что в Мариуполе российские мобильные крематории сжигают тела местных жителей.

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Наталия Медведева

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