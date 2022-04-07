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Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости видео

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 23:16
Скриншот с видео
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Президент Владимир Зеленский записал видеообращение по итогам 43-го дня войны России против Украины.

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"Если бы все в мире имели хотя бы десять процентов смелости, которую мы имеем, украинцы, то никакой опасности для международного права вообще просто не было бы. Никакой опасности для свободы народов не было бы. Будем распространять нашу смелость. Начнем специальную глобальную кампанию", – сказал президент.



Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский война
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