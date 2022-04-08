Президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи с обращением к парламенту Финляндии.

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Зеленский перечислил многочисленные свидетельства военных преступлений, которые постоянно совершает российская армия, в том числе сегодняшний ракетный удар по вокзалу Краматорска. Президент подчеркнул, что речь идет о систематическом нарушении РФ принципов гуманности и международного права.

"Если русская армия получит приказ вторгнуться на вашу землю, они сделают то же самое и с вашей страной. Я вам этого не желаю. Они сделают то, что было в Буче, в ваших городах. В городах любой страны, о которой руководство Российской Федерации решит, что это якобы – часть их империи, а не земля другого народа", – сказал Зеленский.

Он отметил, что российские военные будут воевать, даже если не будут понимать, зачем им это нужно. "Это ненависть и это презрение к другим людям, которые насаждаются сейчас в России, причем на государственном уровне", – заявил президент.

Зеленский напомнил, что Финляндия уже сталкивалась с агрессией со стороны России.

"Будем честны: угроза сохраняется. И нужно сделать все, чтобы это не повторилось снова", – сказал он.

"Как и вы 83 года назад, Украина храбро противостоит врагу, значительно превосходящему по силе... У них очень много техники и очень много ракет. Много людей, которых можно бросить на эту войну. И много нефтедолларов и нефтеевро, которые тратятся на пропаганду агрессии".

Президент поблагодарил Финляндию за быструю военную и гуманитарную помощь, а также за широкую поддержку санкций против России, и призвал ее проявить жесткость по отношению к финским компаниям, которые пока остаются на российском рынке.

"Нужно полностью оборвать экономические связи с этим государством... Необходимо немедленно изолировать все российские банки от мировой финансовой системы. Нельзя ограничиваться лишь частичным ответом на российскую угрозу Европе и демократическому миру, потому что свобода не выживет, если оставить каналы подпитки тирании", – сказал Зеленский.

Сергей Бережной

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