Зеленский: Россию испугал гнев мира за Бучу, теперь они пытаются скрыть следы преступлений

Российскую власть испугала реакция мира на зверства оккупантов в Буче, теперь враг пытается скрыть следы своих преступлений. Об этом Зеленский сказал в видеообращении по итогам 6 апреля – 42-го дня войны.

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"Похоже, что в российском руководстве действительно испугались того, что гнев мира после увиденного в Буче повторится и после увиденного в других городах, откуда мы непременно выбьем оккупантов", – сказал Зеленский.

Президент сообщил, что есть информация о смене тактики российскими военными, они пытаются скрыть доказательства – убирать с улиц и подвалов на захваченной территории убитых украинцев.

"Но у них не получится, потому что убили очень много. Не удастся избежать ответственности", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украине известно о тысячах пропавших без вести гражданах – они могут быть либо депортированы в Россию, либо убиты.

Все обстоятельства о судьбе большинства пропавших украинцев будут выяснены благодаря объективному расследованию, свидетелям, спутниковому наблюдению за событиями на земле и другим инструментам.

"Если мир начал дискуссию о том, допустимо ли называть геноцидом то, что сделали российские военные на территории Украины, поиск правды уже невозможно остановить. Это уже не откатишь назад никак", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что Россия может только как можно скорее отказаться от дальнейшей агрессии против Украины и тем самым попытаться хоть как-то сократить ущерб для российской государственности и для тех, кто принимает в РФ ключевые решения.

"Если же нет, если ничего не изменится, то это самоубийство. Самоубийство для всех, кто выберет вариант продления войны", – заявил Зеленский.

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Наталия Медведева

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