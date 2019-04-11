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11.04.2019, 11:45

Сколько украинцев сталкивались с подкупом на выборах - опрос

Сколько украинцев сталкивались с подкупом на выборах - опрос - Фото
Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По данным опроса соцгруппы Рейтинг, только 8% украинцев говорят о фактах фальсификаций на выборах президента

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82% украинцев не сталкивались лично с фактами подкупа во время президентской избирательной кампании, а 17% опрошенных сказали, что имели такой опыт. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгрупппы Рейтинг.

"Фактически эти выборы можно называть более менее честными, только 8% украинцев сталкивались с фактом фальсификаций лично, еще примерно столько же говорят, что они слышали о фактах от близких и знакомых", - отметил глава соцгруппы Рейтинг Алексей Антипович.

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39% респондентов отметили, что ожидают значительных фальсификаций во втором туре выборов президента 21 апреля 2019 года.

Фото: ratinggroup.ua

37% считают, что фальсификации будут незначительными, и только 14% вообще не ожидают никаких фальсификаций выборов.

По данным опроса, больше всего тех, кто ожидает значительных фальсификаций, проживают на юге и востоке. 

Фото: ratinggroup.ua

Опрос проводился среди 3 000 украинцев старше 18 лет методом формализованного интервью с 5 по 10 апреля 2019 года по всей территории Украины, кроме ОРДЛО и временно оккупированного Крыма. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,8%.

11 апреля согласно опросу соцгруппы Рейтинг, более половины опрошенных избирателей (которые собираются голосовать) намерены проголосовать во втором туре выборов президента за шоумена Владимира Зеленского, чей рейтинг опережает рейтинг главы государства Петра Порошенко более чем вдвое. 

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Теги: выборы-2019, фальсификации
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