9 мая. На параде в Москве будет меньше российской техники и военных, чем в прошлом году

На параде 9 мая в Москве покажут меньше военной техники и военнослужащих, чем в прошлом году. Об этом сообщает Русская служба ВВС, проанализировав списки колонн от Минобороны РФ.

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Отмечается, что в параде в этом году будет участвовать 129 единиц техники, в прошлом году было 191. Также по Красной площади в 2022-м пройдут 10 000 людей, в том числе "казаки" и дети из военизированного движения "Юнармия". В 2021-м в параде участвовали 12 000 человек.

При этом на один летательный аппарат увеличилось количество авиации – будет показано 77 вертолетов и самолетов.

Журналисты отмечают, что в этом году не покажут некоторую технику, которая была на параде в минувшем году. Среди нее – танки Т-80БВМ, САУ 2С35 "Коалиция-СВ", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", машины инженерной системы дистанционного минирования "Замедление", зенитный комплекc "Панцирь-С", все машины Росгвардии.

Из этого списка на стадии разработки находится только САУ "Коалиция-СВ", говорится в материале. Танки Т-80БВМ, ТОС "Солнцепек" и "Панцирь-С" были замечены на войне в Украине.

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Марк Сировой

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